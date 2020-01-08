Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid

08.01.2020 Çarşamba

Yeni nesil CR-V ile birlikte dizel motor sunmayan Honda, yakıt ekonomisi ve düşük emisyon verileri için 2.0L i-MMD Hybrid’i öne sürüyor.

Beşinci nesil Honda CR-V'de artık dizel motor seçeneği yok. CR-V'nin 1,5 litrelik benzinli motoru haricinde yakıt ekonomisi isteyenler için sunulan Hybrid seçeneği de otohaber'in konuğu oldu.

i-MMD, Akıllı Çok Modlu Sürüş anlamına geliyor. Sistem alışıldık hibritlerden farklı bir çalışma yapısına sahip. Sistemde Atkinson çevrimiyle çalışan 2,0 litrelik benzinli atmosferik motorla birlikte iki adet elektrikli motor bulunuyor. Otomatik olarak devreye giren üç sürüş modu sunulan sistemde, Elektrikli Sürüş'te benzinli motor çalışmıyor. Bataryadan beslenen elektrikli motor aracı, bataryaların doluluğuna göre 2 km mesafeye kadar hareket ettiriyor.

Diğer mod olan Hybrid Sürüş'te elektrikli motorla içten yanmalı motor birlikte çalışıyor. Ancak benzinli motor tekerleklere değil, jeneratör görevindeki elektrikli motoru çalıştırmak için güç sağlıyor. Bu jeneratör de tekerleklere güç ileten elektrikli motora enerji veriyor. Tekerlekleri elektrikli motor hareket ettiriyor.

Üçüncü mod olan Benzinli Sürüş'te ise performans odaklı sürüşler için tasarlanmış. Benzinli motor tek başına aracı hareket ettiriyor.

Elimize ne kadar verimli bir otomobil geçtiğini test ölçümleriyle tespit etmek üzere yola çıktık. Otomobilin hızlanma testinde, fabrika verilerine göre daha hızlı 0-100 km/s verileri kayda geçti. Hızlanma ölçümleri sonunda 9,2 saniye fabrika verisi karşılığında 8,8 saniyelik test verisi kayda geçti. 1.5 litre turbo benzinli motorun 10 saniyelik 0-100 km/s hızlanması sonucuna göre de Hybrid motorun CR-V'yi daha dinamikleştirdiğini görüyoruz. Yakıt tüketimine baktığımızda da 1,5 litre benzinli motorun 7,9 lt/100 km'lik test verisi karşılığında CR-V Hybrid 7,2 lt/100 km'ye imza attı.

Sonuç olarak CR-V Hybrid, hedeflediği yakıt ekonomisini sunmasının yanında, atak bir hızlanma karakteriyle de tatminkar hızlanma sonuçları ortaya koyabildiğini gösterdi. 2,0 litrelik içten yanmalı atmosferik motorun yüksek vergi dilimine giriyor oluşu kullanım maliyetlerini ve aracın baz fiyatını arttırması tek dezavantajı gibi görünüyor.

Yazı: Koray Kodal

Fotoğraflar: Ersan Sezer