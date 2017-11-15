Fisker'den otomobil dünyasını sarsacak buluş!

Otomobil dünyasında elektrikli arabalar popülerliğini arttırırken, piyasanın gelişmesindeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen şarj süresi ve sürüş menziliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fisker, katı hal lityum iyon bataryalar için patent başvurusunda bulundu ve 2023 içinde üretime geçilmesi planlanıyor.

Emotion elektrikli sedan modeli için ön sipariş toplayan üretici, 2.5 kat daha fazla yoğunluğa sahip yeni katı hal batarya teknolojisi sayesinde 1 dakika şarj ile 800 kilometre sürüş sağlayacağını iddia ediyor.