Aston Martin üretimi durdurabilir!

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, Millyet'in haberine göre; Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşması yapılmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması halinde araç üretimini durdurmak zorunda kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BREXIT SONRASI 'TİP ONAYI' PROBLEMİ

Ekonomi Bakanlığı'nın 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, halihazırda, İngiltere'de üretilen her otomobil modeli, Araç Sertifikasyon Kuruluşundan (VCA-Vehicle Certification Agency) AB pazarında satışa izin veren "tip onayı"nı almakta. Ancak İngiliz otomotiv endüstrisinin önde gelen temsilcileri, Salı günü milletvekillerinden oluşan bir komiteyle yaptıkları görüşmede, Birleşik Krallık'ın Mart 2019'da AB'den bir Brexit anlaşması olmadan ayrılması halinde bu sürecin risk altında olacağını belirtti.

Aston Martin CFO'su Mark Wilson, mevcut sistemin sona ermesi durumunda şirketin hem fabrika üretiminin durdurulması ve hem de başka bir

ülkede resmi onay alınması sebebiyle ciddi maliyet artışları ile karşı karşıya kalacağı dolayısıyla ayrılma sonrasında da "tip onayı" sisteminin bugünkü gibi geçerli ve başka ülkelerce tanınıyor olmasının garanti altın alınması gerektiğini belirtti. Brexit sonrası süreçte yurtdışı pazarlara erişimin sağlanması İngiliz otomotiv endüstrisi için büyük önem taşıyor.

ARAÇ BAŞINA 1.500 POUND FİYAT ARTIŞI

Birleşik Krallık, üretiminin yaklaşık %80'ini ihraç ediyor, bunun yarısından fazlası da AB ülkelerine gidiyor. Öte yandan, İngiltere'de satılan araçların yaklaşık %70'i AB'den geldiği için, Sertifikasyon konusu Avrupalı otomotiv üreticileri için de büyük önem taşıyor. Dünya Ticaret Örgütü kuralları

kapsamında otomobiller için %10'luk gümrük tarifesi uygulanmakta, dolayısıyla Brexit anlaşması olmadan ayrılmanın gerçekleştiği bir senaryoda halkın araç başına yaklaşık 1.500 pound fiyat artışı ile karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.