Rockefeller’in aracına hayat veren Türk

Almanya'nın Lünen kentinde yasayan Erkan Özer, dünyanın en zengin işadamlarından David Rockefeller'in antika otomobilini yeni görünümüne kavuşturdu. Rockefeller'in 1948 model Jaguar marka aracını bir Alman şirketi satın aldı ve Amerika'dan getirip Özer'e teslim etti. Özer, aracı komple elden geçirdi ve yeni bir görünüm kazandırdı.

PARÇALAR YENİDEN ÜRETİLDİ





Aracın bakımı ve bazı parçalarının yenilenmesi için üç hafta çalıştığını söyleyen Özer, "Aracı boyadık. Jantlarını parlattık. İç döşemesi gibi birçok parçasını yeniledik. Bazı parçaları ise piyasada olmadığı için torna tesviye sayesinde yeniden üretip monte ettik" dedi.

ARTIK ALMANYA YOLLARINDA





Jaguar MK V model araç 1948 ile 1951 yılları arasında sadece 1674 adet imal edildi. Aracın su andaki fiyatını 150 bin euro olarak tahmin eden Özer, "Artık dördüncü sahibi tarafından sürülecek. Bu araç 28 yıl boyunca Rockefeller ailesinde bulunuyordu ve New York sosyetesinin gözdesiydi. Artık Almanya yollarında olacak" diye konustu.



Cengiz PARLAYAN / LÜNEN