900 bin aracını geri çağıyor

Japon otomobil devi Honda Motor, arka koltuklardaki emniyet kemelerinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle 900 bin civarında minivan aracını geri çağırıyor.

Şirket açıklamasında çağrılacak araçların 2011-2017 arasında üretilmiş Honda Odyssey markası araçların olacağını ve bu üretim hatası nedeniyle ABD'de kendilerine, 46 hafif yaralanmalı vaka bildirildiğini belirtti.

Çağrılacak araçlar ABD'deki araçları kapsayacak olmakla birlikte yaklaşık 2 bin adedi ABD dışında kullanılan araçlar olacak.

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