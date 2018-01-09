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Otomotiv'de yılın ilk müjdesi Renault'dan geldi

’nun ‘ 4’ten sonra ‘Clio 5’i de ‘BJA’ koduyla yıl sonunda ’da üreteceği kesinleşti.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 12:06
Otomotiv'de yılın ilk müjdesi Renault'dan geldi

Hürriyet'in haberine göre, şirkete yakın kaynaklar, fabrikasında yeni hatlarının kurulumunun hızlı bir şekilde devam ettiğini ve çok yakında ilk prototiplerin üretimine başlanacağını belirtti. Eylül ayında Paris otomobil fuarında tüm dünyaya tanıtılacak Renault 5, yıl sonunda satışa sunulacak.

ÜRETİM KODU BJA

Yıl sonunda üretimine başlanacağı belli olan Clio 5'in (5.jenarasyon) yeniden Bursa'da üretilip üretilmeyeceğine ilişkin haberin ardından Renault'ya yakın kaynaklardan müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamalarda Bursa'da BJA kodu ile Clio 5 üretimi için çalışmaların başladığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Yıl sonunda devreye girecek yeni modelin Oyak Renault'un Bursa fabrikasındaki üretim hatlarının kurulumu hızlı bir şekilde devam ediyor. Montaj hatlarının kurulumunda bir çok ve yabancı firma çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarkozy gibi son dakikada bir kriz çıkartamaz çünkü gövde üretim hatlarının büyük bir kısmı tamamlandı. Hatta çok yakında ilk prototipler üretilecek. Bu kadar büyük bir yatırımdan artık geri dönülemez."

Yatırım tutarı hakkında ise bir açıklama yapılmazken mevcut Clio 4'ün üstünde olacağı iddialar arasında. Oyak Renault, 2012 yılında Clio 4'e 250 milyon Euro'ya yakın yatırım yapmıştı.

Clio 5'in tasarımına ve yeni yüzüne ilişkin internette ve sosyal medyada bir çok farklı görsel paylaşılıyor.

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Otomotiv'de yılın ilk müjdesi Renault'dan geldi
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