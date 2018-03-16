Audi, yeni dört kapılı elektrikli modeli e-Tron GT için tarih verdi

Otomotiv dünyasının son trendi elektrikli otomobillere Audi'den bir model daha geliyor. Alman marka yıllık basın toplantısında yeni e-Tron GT'nin 2020 yılında satışa sunmayı planladığını açıkladı. Tamamen elektrikli bu model markanın 2025 yılına kadar tanıtacağı 20 elektrikli otomobilin de amiral gemisi konumunda olacak.

Audi Yönetim Kurulu Başkanı Ruper Stadler, " Tamamen elektrikli e-Tron GT ile sportifliği sonuna kadar sunmayı planlıyoruz" açıklanmasında bulunurken, bu özel modelin Böllinger Höfe'de üretileceğini açıkladı. Bilindiği gibi halihazırda burada Audi'nin sportif modeli R8 üretiliyor.