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devir kararını resmen açıkladı

Araç paylaşım şirketi , 640 milyon kişilik bir nüfusa hitap eden Güneydoğu Asya operasyonlarını bölgedeki en büyük rakiplerinden 'a devretti. Dün kaynaklara dayandırılarak verilen bu haber, bugün gelen resmi açıklama ile doğrulandı.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:40
Uber devir kararını resmen açıkladı

Habertürk'te yer alan habere göre, dünyanın en büyük araç paylaşım şirketi olan , Asya'daki ikinci büyük devir işlemini gerçekleştirdi. Şirket 2016 yılında da Çin'deki operasyonunu Çinli Didi Chuxing firmasına satmıştı.

Uber, Güneydoğu Asya operasyonunu o bölgede söz sahibi olan Singapurlu araç paylaşım şirketi 'e sattıktan sonra bu satış karşılığında Grab şirketinden yüzde 27.5 oranında hisse alacak.

Grab'ın değerinin 6 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Uber CEO Dara Khosrowshahi, satışla ilgili yaptığı açıklamada, "Satış, ürünlerimize ve teknolojimize yoğun yatırım yaptığımız bu dönemde büyüme planlarımızda bize yardımcı olacaktır." dedi.

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Uber devir kararını resmen açıkladı
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