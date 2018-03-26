Uber devir kararını resmen açıkladı

Habertürk'te yer alan habere göre, dünyanın en büyük araç paylaşım şirketi olan Uber, Asya'daki ikinci büyük devir işlemini gerçekleştirdi. Şirket 2016 yılında da Çin'deki operasyonunu Çinli Didi Chuxing firmasına satmıştı.

Uber, Güneydoğu Asya operasyonunu o bölgede söz sahibi olan Singapurlu araç paylaşım şirketi Grab'e sattıktan sonra bu satış karşılığında Grab şirketinden yüzde 27.5 oranında hisse alacak.

Grab'ın değerinin 6 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Uber CEO Dara Khosrowshahi, satışla ilgili yaptığı açıklamada, "Satış, ürünlerimize ve teknolojimize yoğun yatırım yaptığımız bu dönemde büyüme planlarımızda bize yardımcı olacaktır." dedi.