33 milyon euro yatırımla pres kapasitesini katladı

Oyak Renault
, 33 milyon euroluk yatırımla yeni pres hattını devreye aldı. Modern teknolojiler kullanılarak 12 ay gibi kısa sürede inşa edilen ek pres binası içinde, 5.5 ay gibi rekor bir sürede yeni pres hattının kurulumu gerçekleşti. Yeni pres hattı ile 70'i aşkın kişiye yeni istihdam sağlanacak. Renault Grubu'nda bir ilk olan ve 6 bin 300 metrekarelik atölye alanına sahip yüksek hızlı yeni pres hattı, toplam 4 presten oluşuyor. Yeni pres hattıyla birlikte kalıp değişim süreleri 10 dakikadan, 3.5 dakikaya inecek. 3.5 dakika gibi rekor sayılabilecek bir süre içinde kalıp değiştirilip, farklı bir parça basımına başlanabilecek. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başeğmez, yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı. Başeğmez, büyük sac parça üretim kapasitesinin neredeyse iki katına çıktığını söyledi.