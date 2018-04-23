SUV modelleri dörtledi

Büyüyen SUV
pazarına yeni bir model daha giriş yaptı. Mitsubishi'nin yeni SUV modeli Eclipse Cross
, Türkiye
'de 131 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Böylece marka, Türkiye'deki SUV model sayısını dörde çıkardı. Mitsubishi, ASX, Outlander ve Pajero modelleriyle SUV pazarında rekabet ediyor. Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, yıla 2 bin adet Eclipse Cross satış hedefiyle, SUV'daki iddiasını ortaya koydu. Eclipse Cross ile binek araç kategorisindeki satışlarını dört kat artırmayı planladıklarını ifade eden Akpulat, şunları anlattı: "Mitsubishi Motors
, 2017'de globalde yüzde 10 büyüdü. Renault-Nissan-Mitsubishi Motors İttifakı'nın en yüksek büyüme hamlesini gerçekleştiren Mitsubishi Motors, önümüzdeki üç yılda yüzde 30'un üzerinde artış hedefliyor. Eclipse Cross'un Türkiye pazarına girmesi bu anlamda önemli. Eclipse Cross, Mitsubishi'nin yeni dizayn felsefesini gösterirken, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control teknolojisinden güç alıyor." İKİ AYDA YÜZDE 23 BÜYÜDÜ
Türkiye'de
SUV pazarı, yılın ilk iki ayında yüzde 23 büyüdü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre ocakmart döneminde 22 bin 561 adet SUV araç satıldı. 2017'nin aynı döneminde bu sayı 18 bin 307 adetti. DÜŞÜK HACİMLİ MOTOR
EclIpse
Cross'un Türkiye'de iddialı olmasının nedeni ise düşük hacimli 163 bg güç üreten, 1.5 lt turbo benzinli motoru. Eclips Cross'un manuel ve 8 CVT şanzıman seçeneği bulunuyor. Ayrıca 2WD ile 4WD çekiş konfigürasyonları var.