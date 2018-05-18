Almanya'da 60 bin dizel motor geri istendi

Almanya'nın otomobil devlerinde egzoz skandalı büyümeye devam ediyor. Volkswagen, Audi ve Mercedes'in ardından lüks spor otomobil üreticisi Porsche'de de emisyon değerlerini düşük gösteren program tespit edilmesinden sonra, Federal Motorlu Taşıma Kurumu (KBA) 60 bin Cayenne ve Macan dizel motorunu geri istedi.

11 MİLYON OTOMOBİL ETKİLENMİŞTİ

Porsche de, Audi gibi Volkswagen grubu bünyesinde bulunuyor. 2015 yılında Volkswagen'in (VW) dizel motorlarda emisyon değerlerini düşük göstermek için özel bir program kullandığı ortaya çıkmış, skandaldan dünya çapında 11 milyon otomobilin etkilendiği açıklanmıştı.