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Emisyon skandalı 'e sıçradı

Alman otomobil üreticisi Volkwagen'in () ürettiği araçlarda ortaya çıkan emisyon manipülasyon skandalı şimdi de 'e sıçradı. Mercedes, C ve GLD serilerinde emisyon değerleri gerçeği yansıtmadığı için 600 bin civarında aracı geri çağıracak.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 08:44 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 08:45
Emisyon skandalı Mercedes'e sıçradı

Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA), yapılan araştırmada 'in C ve GLD serilerinde somut şüpheler olduğunu, egzoz sisteminde emisyon manipülasyonu olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

TALİMAT VERİLDİ

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Federal Motorlu Taşımacılık otoritesine Mercedes'te derhal başka şüphelenilen vakaların soruşturması için talimat vererek, araçların geri çağrılmasını istedi. Bakan Scheuer, olay üzerine Daimler CEO'su 'yi 'de çağırarak durum hakkında görüşeceğini açıkladı.

"İKİNCİ BÜYÜK SKANDAL"

Alman medyası, Mercedes'te ortaya çıkan emisyon spekülasyonunu 'den sonra ortaya çıkan ikinci büyük skandal olarak nitelendiriyor.

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Emisyon skandalı Mercedes'e sıçradı
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