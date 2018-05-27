Emisyon skandalı Mercedes'e sıçradı

Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA), yapılan araştırmada Mercedes'in C ve GLD serilerinde somut şüpheler olduğunu, egzoz sisteminde emisyon manipülasyonu olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

TALİMAT VERİLDİ

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Federal Motorlu Taşımacılık otoritesine Mercedes'te derhal başka şüphelenilen vakaların soruşturması için talimat vererek, araçların geri çağrılmasını istedi. Bakan Scheuer, olay üzerine Daimler CEO'su Dieter Zetsche'yi Berlin'de çağırarak durum hakkında görüşeceğini açıkladı.



"İKİNCİ BÜYÜK SKANDAL"

Alman medyası, Mercedes'te ortaya çıkan emisyon spekülasyonunu VW'den sonra ortaya çıkan ikinci büyük skandal olarak nitelendiriyor.