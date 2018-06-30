12 Milyon TL'lik Pagani Huayra test sırasında kaza yaptı

İtalya merkezli otomobil üreticisi Pagani'nin Huayra modeli Almanya'da devam eden test sürüşleri sırasında, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda kaza yaparak büyük hasara uğradı. 12 milyon TL'lik araç, ağaçlık alana girerek büyük bir kaza geçirdi. Sınırlı sayıda üretilen otomobilin sürücüsünün durumu iyi olsa da araçta 100 binlerce dolarlık hasar meydana geldi.

KAZA NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Bremen polisinin 'Yüksek kaliteli Pagani otomobille yolculuk, ağaçlarda bitti.' başlığı ile duyurduğu olayda yerel basına göre kaza, sürücünün henüz bir prototip olan Pagani Huayra ile aşırı hız yapmasından kaynaklandı. Yetkililer ise kazanın nedenini henüz açıklamadı.

Otomobilin özelliklerini tekrar hatırlarsak; 2.5 milyon dolar yani yaklaşık 12 milyon TL değere sahip olan sınırlı üretim Pagani Huayra, çift turbolu bir V12 motordan güç alıyor. Saatte 340 kilometrelik maksimum hıza sahip olan araç, 754 beygirlik gücüyle gerçek bir canavar olarak karşınıza çıkıyor. (Milliyet)