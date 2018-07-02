A-Serisi ile koltuğunu koruyacak

BUGÜN NELER OLDU

Mercedes-Benz, 2017'de hem dünyada hem de Türkiye'de lider oldu. Globalde satışlar 2.3 milyon adete çıkarken, Türkiye'de de 25 bin 588 adete yükseldi.Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, A-Serisi'nin yenilendiğini söyleyerek, "Yeni A-Serisi'ni satışa sunarak hem premium kompakt sınıfta hem de premium otomobil pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz" dedi.Yeni A-Serisi'nin tüm otomotiv sektöründe çığır açan bir özellik sunduğunu ifade eden Bekdikhan, şöyle devam etti:"MBUX-Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi uygulamasını da ilk defa Türkiye'de müşterilerle buluşturuyoruz. Yeni A-Serisi, yolcularıyla arasında daha önce hiçbir otomobilin kuramadığı kadar kişisel iletişim kuruyor."Yeni Mercedes-Benz A-Serisi 193 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla, 163 bg'lik bir benzinli (A 200) ve 116 bg'lik bir de dizel (A 180 d) motor seçeneği, 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı.