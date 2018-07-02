Lüks otoda yeni marka

Fransız PSA Grubu'nun premium markası DS'nin Türkiye
'deki ilk satış noktası Koluman Holding şirketlerinden Monde tarafından İstanbul'da açıldı. Markanın yeni modeli DS 7 Crossback'in de Türkiye lansmanı yapıldı.
Etiler'de kurulu DS Store, alışılagelmiş satış noktalarından farklı. Marka, lüks mağaza anlayışıyla kurulan DS satış noktalarından 2018 sonuna kadar 540 adet açmayı hedefliyor.
DS Marka CEO'su Yves Bonnefont, ilk DS Store'un İstanbul'da açılmasının markanın uluslararası gelişiminde önemli adım olduğunu söyledi. İstanbul'un markanın hedeflediği şehirlerden biri olduğunun altını çizen Bonnefont, "Türkiye'de DS gelişimini hızlandırmak için bir sıçrama tahtası görevi üstleniyor" dedi. DS Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ise hedeflerinin seçkin bir DS ağı kurmak olduğunu söyledi. Gelecekte DS Store sayısını artıracaklarını kaydetti. YENİ NESİL SUV
2014'te
kurulan DS, mevcut premium markalara alternatif arayan müşterilere hitap ediyor. Yeni nesil DS'lerin ilki olan DS 7 Crossback Türkiye'de 1.6 Puretech 225 bg EAT8 tam otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Otomobilin satış fiyatı 225 bin 500 TL'den başlıyor.