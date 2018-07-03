Otomotiv pazarı yüzde 39 daha daraldı

Otomotiv sektöründe haziran ayı performansı belli oldu.



Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında geçen yıla göre yüzde 39 daralarak 51,037 adete indi.



Yılın ilk yarısında satışlar yüzde 11.9 gerileyerek 353 bin 348 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları haziranda yüzde 37.7 azalarak 41,225 adet, ocak-haziranda yüzde 9.8 daralarak 275,870 adet oldu.



Hafif ticari araç satışlar haziranda yüzde 43.9 gerileyerek 9,812 adete inerken, ilk altı ayda yüzde 18.6 daralarak 77,478 adet oldu.

OTOMATİK ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 65'İ AŞTI



Haziran sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 9,9, 1600-2000cc aralığında yüzde 13,7 ve 2000cc üstünde yüzde 27,8 azaldı. Bu dönemde 98 elektrikli ve 2 bin 113 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.



Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,38 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 114 bin 145 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,55'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,37'ye yükseldi.



Haziran ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,54'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.



Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 54,5 pay ve 150 bin 252 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,5 pay ve 139 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.



NTV'ye göre söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 69,08 pay ve 53 bin 524 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,25 pay ve 9 bin 492 adetle kamyonet, yüzde 10,11 pay ve 7 bin 836 adetle pick-up, yüzde 8,55 pay ve 6 bin 626 adetle minibüs takip etti.

YILIN EN YENİLİKÇİ OTOMOBİLİ BELLİ OLDU!