Bugatti Chiron'dan sonra Divo geliyor! Bugatti Divo'nun tanıtım tarihi belli oldu

Ufukta yeni bir Bugatti var. Firma yeni aracının isminin yazılı olduğu tadımlık bir görseli paylaştı ve tanıtım tarihini verdi. Sadece 40 tane üretilecek olan Bugatti Divo, 24 Ağustos'ta California'da düzenlenecek Quail Motor Sporları etkinliğinde tanıtılacak. Aracın fiyatı da 5 milyon euro olacak.

DIVO HAKKINDAKİ DETAYLAR

Yeni araç ismini ünlü fransız yarışçı Albert Divo'dan alıyor. Divo, 1920'lerde Bugatti için Targo Florio'yu iki kere kazandı. Bugatti de bu zorlu yarışı kazanan Divo'yu onurlandırmak için yeni modeline ismini verdi.

Divo, Chiron'un şasisini ve 1479 bhp'lik gücünü kullanacak. Söylenenlere göre hafif, çevik ve güçlü bir araç olacak. Bugatti ise Divo'nun olağanüstü sürüş özellikleri sunacağını belirtti.

Motor ve diğer tüm aktarım organları zaten belli olsa da, gövde tamamen yeni olacak. Hatta bazı eleştirmenler Bugatti'nin Divo ile birlikte mirasına geri döneceğini söylüyor.

Bugatti'nin patronu Stephan Winkelmann da yaptığı açıklamada, "Dünya çapında herkesi heyecanlandırmak istiyoruz" dedi ve aracın çevik olacağına vurgu yaptı.