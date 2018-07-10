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Chiron'dan sonra Divo geliyor! 'nun tanıtım tarihi belli oldu

Chiron ile ortalığı sallayan ünlü otomobil markası , şimdi de Divo isimli yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Araç adını Fransız yarışçı 'dan alıyor.

SABAH İNTERNET Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 17:27
Bugatti Chiron'dan sonra Divo geliyor! Bugatti Divo'nun tanıtım tarihi belli oldu

Ufukta yeni bir var. Firma yeni aracının isminin yazılı olduğu tadımlık bir görseli paylaştı ve tanıtım tarihini verdi. Sadece 40 tane üretilecek olan , 24 Ağustos'ta California'da düzenlenecek Quail etkinliğinde tanıtılacak. Aracın fiyatı da 5 milyon euro olacak.

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Yeni araç ismini ünlü fransız yarışçı 'dan alıyor. Divo, 1920'lerde Bugatti için Targo Florio'yu iki kere kazandı. Bugatti de bu zorlu yarışı kazanan Divo'yu onurlandırmak için yeni modeline ismini verdi.

Divo, Chiron'un şasisini ve 1479 bhp'lik gücünü kullanacak. Söylenenlere göre hafif, çevik ve güçlü bir araç olacak. Bugatti ise Divo'nun olağanüstü sürüş özellikleri sunacağını belirtti.

Motor ve diğer tüm aktarım organları zaten belli olsa da, gövde tamamen yeni olacak. Hatta bazı eleştirmenler Bugatti'nin Divo ile birlikte mirasına geri döneceğini söylüyor.

Bugatti'nin patronu Stephan Winkelmann da yaptığı açıklamada, "Dünya çapında herkesi heyecanlandırmak istiyoruz" dedi ve aracın çevik olacağına vurgu yaptı.

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Bugatti Chiron'dan sonra Divo geliyor! Bugatti Divo'nun tanıtım tarihi belli oldu
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