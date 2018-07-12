Audi'den özel bir R8 modeli geliyor

Audi'nin açıklamasına göre bu R8'ler "bugüne kadarki en performanslı ve odaklanmış" versiyon olarak tanımlanıyor. Normal R8'lere göre daha hafif olan ve aerodinamik parçalar ile yere basma kuvveti de artırılmış olan bu versiyonun R8 Plus modeliyle aynı güçte yani 600 beygir gücünde olacağı da belirtiliyor.

Motor 1 TR'nin haberine göre bu özel versiyon R8'de büyük bir arka rüzgarlık, yine büyük bir arka difüzör, marşpiyeller, Audi R8 GT3 yarış otomobiline gönderme yapan bir ön rüzgarlık gibi parçaları görmek mümkün. Tüm bu gövde parçaları ve bazı mühendislik takviyeleri sonucu bu özel versiyonun 150 km/s hızdaki yere basma kuvveti, R8 V10 Plus'ın o hızdaki yere basma kuvvetinin 2 katına çıkarılmış ve 52 kg'a yükselmiş. Bu özel versiyonun 330 km/s hızdaki yere basma kuveti ise R8 V10 Plus'tan 100 kg daha fazla yani 250 kg olmuş.

HAFİF JANTLAR

Otomobilin 20 inç'lik hafif jantları da araçtan toplamda 8 kg kurtarılmasını sağlamış. Bunun yanı sıra Audi, bu versiyona tamamen ayarlanabilir ve yine hafif malzemelerden üretilmiş 3 yönlü coilover süspansiyon sistemini entegre etmiş. Bunlardan farklı olarak da seramik diskli frenler ve özel geliştirilmiş fren kaliperlerini de görmekteyiz. İç mekanda da Nappa deri döşemeler ve yarış koltuklarını, Audi'nin Virtual Cockpit adlı sanal gösterge panelini görmekteyiz.

Audi R8'in bu versiyonu için istenen fiyat ise 234.000 dolar.