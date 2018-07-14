Zirvede olan Tesla seneler sonra geriye düşecek!

Otomobil üreticilerinin elektrikli araç sektörüne dair projeksiyonda bulunan şirketin bulgularına göre Alman otomobil üreticileri Tesla ile farkı kapatıyor.

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre elektrikli araba devi Tesla, İngiltere merkezli 75 yıllık PA Consulting yönetim danışmanlık firmasının raporuna göre 2021'de zirvedeki yerini kaybedecek. Güney Koreli Hyundai Kia da sert düşüş yaşaması beklenen diğer büyük üreticilerden.

Şu anda 3 ve 5. sırada bulunan Almanya merkezli Mercedes'in çatı şirketi Daimler ve BMW, 3 sene sonra elektrikli araçlarda sektör lideri olacak. Tesla'nın 2021 yılındaki skoru 1 puan düşerek 100 üzerinden 81'e gerilerken, Daimler tam 17 puanlık bir ilerleme kaydedecek.

PUANLAMA NASIL YAPILDI?

Tesla'nın düşüşünde Model 3 üretimindeki sorunların yanı sıra geleneksel üreticilerin model çeşitliliği sağlamaya başlamasının yanı sıra Avrupa'da NOx değerlerini ve karbon salınımını düşürmeye yönelik orta uzun vadeli planlar ve dizelin azaltılmasına yönelik önlemler de önemli bir etken oldu.

PA tarafından hazırlanan rapordaki değerlendirme faktörü ve puanlamadaki ağırlıklar şöyle;

Teknoloji ve strateji (model portfolyosu ve teknoloji yol haritası) - Yüzde 30

Batarya teknolojisi (maliyet poziyonu ve teknolojik gelişmişlik) - Yüzde 20

Ekosistem ve ortaklar (şarj teknolojisi ve 3. taraf hizmetleri) - Yüzde 15

Kültür ve teşvikler (liderlik ve teşvik sistemi) - Yüzde 10

Tedarikçi ağı (tedarik zinciri entegrasyonu) - Yüzde 10

Finansal performans - Yüzde 10