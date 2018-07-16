Otonom sürüş için Kaliforniya seçildi

Daimler ile Bosch'un otonom projesi hız kazandı. 2019'da yollara çıkacak ilk test filosu için pilot bölge olarak Kaliforniya
'yı seçen iki şirket, bu tarihten itibaren müşterilerine, Kaliforniya'daki seçili güzergahlarda otonom araçlarla servis aracı hizmeti verecek. TESTLER BAŞLADI
Nisan 2017'den bu yana devam ettirdikleri iş birliğiyle şehirlerde trafik akışını iyileştirmeyi, yollarda emniyeti artırmayı ve trafiğin gelecekteki durumu için önemli bir yapı taşı sağlamayı hedefliyor.
Bosch ve Daimler çalışanları, Almanya'da Stuttgart'ta ve ABD'de San Francisco'da yer alan Silikon Vadisi'nin Sunnyvale bölgesinde birlikte çalışıyor.
Bu işbirliğinde Daimler'in görevi, otomobile sürüş sistemini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda şirket, gerekli geliştirme araçlarını, test tesislerini ve daha sonrasında ise test filosu için araçları sağlıyor. Bosch ise geliştirme çalışması sırasında belirtilen bileşenlerden (sensörler, aktüatörler ve kontrol ünitelerinden) sorumlu.