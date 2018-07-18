Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

ta geçen sürücü ödeyecek

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte ta geçen ve ya sebep olan sürücünün ödemesinin önü açıldı.

İHA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 09:40
Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına ta durmadan geçen otomobil çarptı. Hayati tehlike kaydıyla hastanekaldırılanlan ebenin, kafatasında ve kalçasının sol uyruk kemiklerinde çok parçalı kemik kırıkları ve vücudunun çeşii yerlerinde kırıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. Bir dizi ameliyat geçiren genç sağlıkçı, neticesinde 8 ay işine devam edemedi. 2. 'ne dava açan ebe, ta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL. maddi, çektiği elem ve üzüntü sebebiyle 75 bin TL talep etti. Davacı, yargılama sırasında maddi talebinden feragat etti.

MANEVİ TAZMİNATIN ÖNÜNÜ AÇTI

Mahkemede savunma yapan davalı sürücü, kusurlu olmadığını, talep edilen tazminatın çok yüksek olduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karar temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, hükmün onanmasına karar verdi. Yargıtay'ın 'içtihat metni' niteliğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

İşte marka marka otomobillere gelen indirimler (Hangi otomobillerde indirim var?)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN