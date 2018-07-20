Porsche’den Tesla’yı kızdıracak hamle!

Stuttgart merkezli lüks ve spor otomobil üreticisi Porsche, otomotiv endüstrisinin ve bünyesinde bulunduğu Volkswagen Grubu'nun milyarlarca dolarlık yatırımlarla hızla ilerlediği elektrikli dönüşümde çok önemli bir altyapı hizmetinin pilot uygulamasına başladı.

HIZLI ŞARJ

Berlin yakınlarındaki teknoloji merkezinde açılan yeni 'Turbo Charging' şarj istasyonu, bu zamana kadar yaygın kullanımı olan en hızlı 400 Volt'luk altyapının kapasitesini iki katına çıkararak 800 Volt DC yüksek gerilimle, başta markanın ilk tam elektriklisi olacak Taycan ve gelecek nesil tüm elektrikli otomobilleri 20 dakikada 400 kilometrelik mesafeye erişebilecek şekilde şarj edebiliyor.

Porsche'nin 2019 ilk yarısına kadar 500 noktada devreye almak üzere çalışmalara devam ettiği 'Turbo Charging' istasyonları, Tesla Motors'un 'Supercharger' istasyonlarının aksine yalnızca kendi modellerine değil, CCS (Combined Charging Standard) standardına uygun tüm elektrikli otomobillere –belirlenen ücret tarifesi üzerinden bedeli karşılığında- hizmet verecek.

Üreticinin ilk tam elektrikli modeli Taycan'ın yollara çıkacağı 2019 sonu itibariyle Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerindeki ana güzergahları kapsama alacak hızlı şarj istasyonları sayesinde 15 dakikalık şarjla 480 kilometre mesafeye ulaşılabilecek. (Hürriyet)