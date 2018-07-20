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’den ’yı kızdıracak hamle!

, gelecek nesil tüm lerin kullanımına açık olacak yeni 800-Volt hızlı şarj istasyonlarından ilkini ’de hizmete açtı.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 14:28
Porsche’den Tesla’yı kızdıracak hamle!

merkezli lüks ve spor otomobil üreticisi , otomotiv endüstrisinin ve bünyesinde bulunduğu Grubu'nun milyarlarca dolarlık yatırımlarla hızla ilerlediği elektrikli dönüşümde çok önemli bir altyapı hizmetinin pilot uygulamasına başladı.

HIZLI ŞARJ

yakınlarındaki teknoloji merkezinde açılan yeni '' şarj istasyonu, bu zamana kadar yaygın kullanımı olan en hızlı 400 Volt'luk altyapının kapasitesini iki katına çıkararak 800 Volt yüksek gerilimle, başta markanın ilk tam elektriklisi olacak Taycan ve gelecek nesil tüm leri 20 dakikada 400 kilometrelik mesafeye erişebilecek şekilde şarj edebiliyor.

Porsche'nin 2019 ilk yarısına kadar 500 noktada devreye almak üzere çalışmalara devam ettiği 'Turbo Charging' istasyonları, Motors'un 'Supercharger' istasyonlarının aksine yalnızca kendi modellerine değil, CCS (Combined Charging Standard) standardına uygun tüm elektrikli otomobillere –belirlenen ücret tarifesi üzerinden bedeli karşılığında- hizmet verecek.

Üreticinin ilk tam elektrikli modeli Taycan'ın yollara çıkacağı 2019 sonu itibariyle , Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerindeki ana güzergahları kapsama alacak hızlı şarj istasyonları sayesinde 15 dakikalık şarjla 480 kilometre mesafeye ulaşılabilecek. (Hürriyet)

Porsche Taycan'ın ilk test sürüşü gerçekleşti

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Porsche’den Tesla’yı kızdıracak hamle!
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