Dizel otomatikle rekoru garantiledi

Uzun süreli sessizliğin ardından 10'uncu nesil Civic Sedan
ile atağa geçen Honda Türkiye, rekorlara alıştı. Japon marka, Şekerpınar Fabrikası'nda üretimine başladığı dizel ve otomatik Civic Sedan'ın katkısıyla 2017'den sonra 2018'de de satış rekoru kırmaya hazırlanıyor.
Yılın ilk yarısında daralan pazara rağmen satışlarını artıran az sayıdaki markadan biri olan Honda, yüzde 12 büyüdü. Satışlarını 12 bin 753 adetten 14 bin 59'a çıkaran marka, binek otomobil pazarındaki payını yüzde 5.1'e yükseltti. Honda Türkiye, 2018 sonunda 25 bin adeti Civic Sedan olmak üzere toplam 32 bin adet satış hedefliyor.Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, otomatik vitesli yeni Civic Sedan ve Hatchback Dizel'in Türkiye'de yeni satış rekoru kırmalarına yardımcı olacağını söyledi. 2017'de Civic Sedan'ın yakaladığı başarı ile Türkiye'de satışlarını en fazla artıran marka olduklarını hatırlatan Tsumura, şöyle devam etti:
"2017'de 19 bin 171 adeti Civic Sedan olmak üzere toplam 26 bin 421 adetle tarihimizdeki en yüksek satış rakamına ulaştık. Yüzde 29 ile 2017'de en çok büyüyen marka olduk. Tabii ki bu başarı 2017 ile sınırlı kalmadı. Civic Sedan bu yılın ilk yarısındaki 11 bin 509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo dışı satışlarda segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu."
Üretim hedefi 40 bin
Honda Türkiye'nin ilk altı aylık üretimi ise yüzde 53.2 artışla 14 bin 591 adetten 22 bin 367 adede yükseldi. 2017'de 28 bin 742 adet üretim yapan Honda'nın 2018 hedefi ise 40 bin adet. Şirket, üretimin 15 bin adedini ihraç edecek.