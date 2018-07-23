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sektörü bu haberle sarsıldı!

sektörü akciğer i olan Grubu’nun () ’su ’nin durumunun ağırlaşmasından ötürü görevi bırakmasının şaşkınlığını yaşarken, şirketin hisselerinde ise haberin ajanslara düşmesinin ardından yüzde 5'lik düşüş yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:31
Otomotiv sektörü bu haberle sarsıldı!

Gelecek yıl Nisan ayında görevi bırakmayı planlayan Grubu'nun () 'su 'nin görevi bıraktığını açıklaması sektörünü derinden sarsarken, istifa kararının gerekçesi olarak ise Marchionne'nin sağlık durumu işaret edildi.

Yapılan açıklamada 'nin Zürih kentinde omuz ameliyatı olan 66 yaşındaki Marchionne'nin sağlık durumunda beklenmedik bir gelişme olduğu ve durumunun daha da kötüleştiği ifade edildi.

FİAT'IN BAŞINA MİKE MANLEY GEÇTİ

Marchionne'nin sağlık durumundan kaynaklı planlanandan erken gerçekleşen görev değişimi sonrasında şirketin başına CEO olarak Jeep ve Ram markasının başındaki Mike Manley'in atandığı duyuruldu.

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI

Şirketten Marchionne'nin rahatsızlığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken FCA Grubu'na yakın kaynaklar Marchionne'nin akciğer i olduğunu belirtti.

''ÇOK ÜZGÜNÜZ''

FCA Genel Başkanı John Elkann ise yaptığı açıklamada, ''Kendisini 'a ve sonrasında FCA'ya ışık tutan bir olağanüstü yöneticidir. Çok üzgünüz. Ama çabuk karar vermemiz gerekiyordu ve verdik şirketi Mark Manley'e emanet ettik" diye konuştu.

YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ

Fiat Chrysler ve bağlantılı şirketlerin hisseleri CEO Sergio Marchionne'nin sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakması üzerine sert düşüş yaşadı.

Fiat Chrysler hisseleri güne yüzde 5 düşüşle başlarken, Fiat Grubunun bünyesinden ayrılan CNH Industrial yüzde 3.6, ise yüzde 5.6 düşüşle açıldı.

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Otomotiv sektörü bu haberle sarsıldı!
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