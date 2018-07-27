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Aracının içinde unuttu! Gördüğünde ise şoke oldu

ABD’nin kentindeki bir sürücü, aracının içinde parabolik yı bırakıp gidince hiç de hoş olmayan bir durumla karşılaştı. markalı aracına döndüğünde sürücü içinin sıcaklıktan eridiğini gördü.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:28
Aracının içinde unuttu! Gördüğünde ise şoke oldu

Gelişen teknoloji sayesinde parabolik ları daha verimli bir şekilde üretiliyor. Özel kullanımlar için üretilen bu aynalar hala sanayi alanında kullanılabiliyorlar.

Özellikle yaz ayları parabolik aynaların ürettikleri ısı enerjisi artıyor. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Eğer işiniz düşer de bir parabolik aynayı inizde taşımak isterseniz, bazı şeyleri unutmamanız gerekiyor.

ABD'nin kentindeki bir sürücü, aracının içinde parabolik aynayı bırakıp gidince hiç de hoş olmayan bir durumla karşılaştı. markalı aracına döndüğünde sürücü içinin sıcaklıktan eridiğini gördü.

GÜNEŞ FIRINI İNŞA ETMEK İSTİYORDU

Marc Kossover isimli sürücü, güneş fırınları inşa etmek isteyen biriydi. Bu aynalarla suyu ısıtmak, yemek pişirmek gibi şeyleri gerçekleştirmek istemişti, işe arabasını eriterek başlamış oldu.

Araç içindeki plastik bölgeleri eriten sıcaklığın, 1 litre suyu 15 dakikada buharlaştıracak kadar yüksek olduğu söyleniyor. Kossover'ın muhtemelen aracının içinde ayna unutmak gibi bir niyeti yoktu, kendisi dalgın olduğunu ve aynaların dikkatinden kaçtığını söyledi. Yine de fazlasıyla şanslı olan sürücü, erimiş plastikler yerine cayır cayır yanan bir arabayla da karşılaşabilirdi. (Milliyet)

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Aracının içinde unuttu! Gördüğünde ise şoke oldu
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