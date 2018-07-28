Lamborghini Aventador SVJ tur rekoru kırdı

Aventador SVJ, bu pistte 6:44.97'lik bir tur zamanı elde ederek, Porsche 911 GT2 RS'in 6:47.3'lük ve Nio EP9'un da 6:45.9'luk tur zamanlarını geride bırakmış oldu. Bu rekor denemesinde kullanılan ve hem içinde hem dışında kameralar, iç mekanda VBOX Racelogic donanımları ve GPS sistemi bulunan Aventador SVJ'nin direksiyonu başındaki isim ise Marco Mapelli olmuş. Lamborghini'nin mevcut rekoruna en çok yaklaşmış olan bir önceki otomobili ise Nürburgring'de turunu 6:52.01'lik süre ile tamamlayan Huracán Performante modeliydi.

Lamborghini, Aventador SVJ modelini resmi olarak ise Ağustos'un sonunda Monterey Car Week adlı etkinlik kapsamında dünyaya tanıtacak. Fakat Aventador SVJ ile ilgili şimdiye kadar bazı detaylar ortaya çıktı bile. Bunlar arasında Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) adlı bir sistemin son versiyonunu gösterebiliriz. Lamborghini'nin geliştirdiği bu aerodinamik sistem, otomobilin etrafındaki hava akışını kontrol ederek, sürüş durumuna bağlı olarak havanın otomobil üzerinde yarattığı basma kuvvetini ayarlayabiliyor.

BEYGİR GÜCÜ NEDİR?

SVJ ile ilgili diğer bildiklerimiz arasında, hafif materyaller kullanılarak üretildiğinden dolayı beygir gücü başına 1.98 kg ağırlık düştüğü bilgisi var. Bu da oldukça iyi bir değer. Aventador SV'de ise bu değer beygir gücü başına 2.03 kg şeklindeydi. Bu bilgiden yola çıkarak da Aventador SVJ'nin, SV'nin 1.525 kg'lık ağırlığından daha az bir ağırlığa sahip olacağını öngörebiliyoruz.

Aventador SVJ aynı zamanda SV versiyonuna göre daha sert bir şasiye de sahip. Bunun yanı sıra 4 tekerden çekiş sistemi ve arka tekerleklere etki eden direksiyon sistemi de güncellenerek daha iyi bir yol tutuş için ayarlanmış. SVJ'nin standart lastiklerinin özel Pirelli P Zero Corsa lastikleri olacağını, opsiyon olarak da P Zero Trofeo R seçilebileceğini de biliyoruz.

Aventador SVJ'nin motoruyla ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor. Fakat söylentilere bakarsak SVJ'de Lamborghini'nin V12 motoru 759 beygir güç üretecek. Bazı kaynaklara göre ise bu değer 800 beygir civarında. (Motor 1 TR)