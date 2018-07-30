50 yılda 5.5 milyon üretti 3 milyon adedini ihraç etti

Bu yıl 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Tofaş, Türkiye otomotiv
sanayisinde 5 milyon adetlik üretimi aşan iki firma arasında bulunuyor. Üretim serüvenine Murat 124 ile başlayan Tofaş, geçen süre içinde 5 milyon 500 bin adedin üzerinde üretim gerçekleştirdi.
İlk ihracat
ını 1996'da yapan Tofaş'ın 22 yılda yurtdışına sattığı araç sayısı ise yaklaşık 3 milyon adet oldu.
Bu arada Tofaş, 50'nci yılını kutladığı 2018'in Ocak-Haziran döneminde, tüm zamanların en yüksek altı aylık finansal sonuçlarına ulaştı. İlk altı ayda geçen yıla göre, yüzde 10'luk artışla 9,5 milyar Türk Lirası ciro elde etti. Bu dönemde 175 bin adet araç üreterek, Türkiye otomotiv sanayisindeki toplam üretimin yüzde 21'ini gerçekleştirdi. Ayrıca ürettiği araçların 140 bin adedini ihraç etti. Böylece otomotiv ihracatının da yüzde 20'sini tek başına yaptı.
713 MİLYON DOLAR FAZLA
2018'e hızlı başladıklarını söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Eroldu, ilk altı ayda 713 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiklerinin de altını çizdi.