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'de yapma kararı aldı

üretici , 'de ürettiği ve 'de sattığı iki SUV modeline yapma kararı aldı. BMW X5 ve X6 fiyatlarını yüzde 4-7 arasında değişen oranlarda artıracak.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 14:47
BMW Çin'de zam yapma kararı aldı

devi , yeni lerinden kaynaklanan maliyetlerle başa çıkabilmek i 'de ürettiği ve Çin'de sattığı yapacağını açıkladı.

Yeni fiyatların Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını duyuran BMW, her iki modele yüzde 4-7 arasında zam geleceğini belirtti.

BMW'nin fiyat artışı hamlesi, Çin'in bu ay başında ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirme kararının ardından geldi. Pekin yönetimi, Çin'e gelen tüm otomobillerdeki gümrük vergilerini düşürürken, ABD'den gelenlere ek yüzde 25 vergi uygulanması kararı almıştı. (Habertürk)

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BMW Çin'de zam yapma kararı aldı
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