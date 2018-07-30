Dizelde tarihi düşüş

Avrupa'da otomobil pazarı 2018 Ocak-Haziran aylarında yüzde 2.8 büyüdü. Toplam pazar 8 milyon 695 bin adede yükseldi. Pazar büyürken, dizel
otomobillerde yaşanan kan kaybı 2018'de daha da şiddetlendi. Jato verilerine göre yılın ilk altı ayında dizel otomobil satışları yüzde 17 düştü. Böylece dizelin pazar payı yüzde 37'nin altına inerek, bu yüzyılın en düşük seviyesine geriledi. Dizelin payı 2017 Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 45 civarındaydı.
Dizel talebi azalırken, elektrikli ve hibrit gibi alternatif yakıtlarla çalışan otomobil satışları yüzde 31 gibi yüksek oranda arttı. 2018 Ocak-Haziran aylarında 450 bin adet elektrikli-hibrit otomobil satıldı. 2016'da 505 bin, 2017'de ise 738 bin adet alternatif yakıtla çalışan otomobil satılmıştı.
Yılın ilk altı ayında en fazla elektrikli-hibrit otomobilin satıldığı ülke 73 bin adetle İngiltere oldu. Fransa
66 bin adetle ikinci, Almanya 63 bin adetle üçüncü, İtalya ise 46 bin adetle dördüncü, Norveç de 44 bin adetle beşinci sırada yer aldı.
SON KALE FRANSA
Avrupa'da dizelin en yüksek pazar payına sahip olduğu Fransa'da da tablo değişiyor. 2018'in ilk yarısında Fransa'da otomobil satışları yüzde 4.6 artışla 1 milyon 18 bin adede çıktı. Dizelin son kalesi Fransa'da alternatif yakıtlarla çalışan otomobil satışları yüzde 25, benzinli otomobil satışları yüzde 19 arttı. Dizelin payı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek, yüzde 40'a geriledi.
?HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTTI
Avrupa'da dizelin pazar
payı iki yıldır
geriliyor.
2016'da 7
milyon 345
bin adet olan
dizel otomobil
satışı, 2017'de
yüzde 7.9
düşüşle 6
milyon 766 bin
adede geriledi.
Benzinli
otomobillerin
satışları ise
yüzde 10.9
artışla 7
milyon 737 bin
adete yükseldi.
2017'de en
hızlı büyümeyi
elektrikli
ve hibrit
otomobiller
gerçekleştirdi.
Alternatif
yakıtlarla
çalışan
otomobillerin
satışları yüzde
46.2 gibi
yüksek oranda
arttı.
TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI GERİLİYOR
Yılın ilk altı ayında 188 bin 204 adet dizel otomobil satıldı. Dizellerin payı yüzde 60.55'e geriledi. Aynı dönemde 98 elektrikli, 2 bin 113 adet hibrit otomobil satıldı. 2017 sonunda 76 elektrikli, 4 bin 507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti.