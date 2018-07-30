Lüks otoda rekabet kızıştı

Global premium otomobil pazarında Mercedes-Benz ile BMW
arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. İki yıldır premium segmentin lideri olan Mercedes-Benz, 2018'de de bu unvanını koruyor. Yılın ilk yarısında Mercedes-Benz 1 milyon 189 bin, BMW ise 1 milyon 59 bin adet satış gerçekleştirdi.
İki markanın çatı şirketleri Daimler ile BMW Group arasında da ezeli rekabet var. İlk altı ayda Daimler yüzde 3.3 büyüdü. BMW Group'un büyümesi ise yüzde 1.8'de kaldı. Ocak-Haziran döneminde Daimler (Mercedes-Benz, Smart) toplam 1 milyon 254 bin adet satış gerçekleştirdi. BMW Group'un (BMW, Mini) toplam satışları ise 1 milyon 242 bin adet oldu.
TÜRKİYE'DE DE LİDER
2016'da dünyada liderlik koltuğuna Mercedes- Benz otururken, Türkiye'de de benzer bir gelişme yaşandı. Mercedes- Benz, beş yıl aradan sonra liderliği BMW'den aldı. 2016'da Mercedes-Benz 32 bin 666 adet, BMW 27 166 adet satış gerçekleştirdi.
2017'de ise Mercedes-Benz 22 bin 588 adet, BMW 19 bin 564 adet sattı.
Yılın ilk yarısında Mercedes-Benz 9 bin 347 adet, BMW ise 7 bin 781 adet satış gerçekleştirdi. İki marka arasındaki ezeli rekabetin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.