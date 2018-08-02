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Bu ilde 4 kişiye 1 araç düşüyor

’de ortalama 7 kişiye bir düşüyor. 4 kişiye bir otomobil ile otomobil zengini kent olurken, ise 131 kişiye bir otomobil oranıyla iller bazında son sırada yer aldı. 'da ise bu oran 5 kişiye 1 otomobil olarak ifade edildi.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 15:25
Bu ilde 4 kişiye 1 araç düşüyor

İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğünden alınan Motorlu Kara Taşıtları 2017 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 verilerine göre Türkiye'de ortalama 7 kişiye bir düşüyor.

4 KİŞİYE 1 ARABA

Otomobil zengini illerin başını ise başkent çekiyor. Ankara'da ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'yı 5 kişiye bir otomobil iAntalyalya, , , , , , , ve takip etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU OTOMOBİL FAKİRİ

Doğu ve Güneydoğu illeri ise otomobil fakiri çıktı. 'de ortalama 131 kişiye, 'ta 123 kişiye, 'da 53 kişiye bir otomobil düşüyor.

Otomobil başına düşen kişi sayısına göre iller şöyle:

"Ankara 4, 5, Bolu 5, Burdur 5, Denizli 5, Eskişehir 5, Isparta 5, İstanbul 5, Kütahya 5, Muğla 5, Amasya 6, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 6, Çanakkale 6, Edirne 6, İzmir 6, Karabük 6, Kastamonu 6, Kayseri 6, Kırıkkale 6, Kırklareli 6, Kırşehir 6, Konya 6, Nevşehir 6, Uşak 6, Zonguldak 6, Adana 7, Aksaray 7, Bartın 7, Bilecik 7, Çorum 7, Düzce 7, Karaman 7, Manisa 7, Mersin 7, Osmaniye 7, Sakarya 7, Sinop 7, Tekirdağ 7, Yalova 7, Afyonkarahisar 8, Çankırı 8, Hatay 8, Kocaeli 8, Niğde 8, Samsun 8, Sivas 8, Tokat 8, Trabzon 8, Elazığ 9, Erzincan 9, Gaziantep 9, Kahramanmaraş 9, Malatya 9, Yozgat 9, Rize 10, Artvin 11, Giresun 11, Ordu 11, Adıyaman 13, Bayburt 13, Erzurum 13, 13, Gümüşhane 16, Şanlıurfa 21, Kars 24, Ardahan 25, Tunceli 25, Iğdır 30, Diyarbakır 33, Mardin 35, Bingöl 37, Batman 39, Van 40, Bitlis 44, Muş 44, Siirt 45, Ağrı 53, Şırnak 123, Hakkari 131"

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Bu ilde 4 kişiye 1 araç düşüyor
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