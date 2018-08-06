Otomotiv ihracatına yan sanayi dopingi

Türkiye otomotiv
sektörü ihracat
ı temmuzda yüzde 13.8 artışla 2 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Yan sanayi ihracatının yüzde 22 gibi yüksek oranda artması, ihracattaki büyümede etkili oldu. Otomotivin toplam ihracattaki payı temmuzda yüzde 20 olarak gerçekleşti.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 14.4 artışla, 19 milyar 198 milyon dolara çıktı. Bu dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 7 artışla 7 milyar 622 milyon dolara ulaştı.