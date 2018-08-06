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ına yan sanayi dopingi

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Türkiye sektörü ı temmuzda yüzde 13.8 artışla 2 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Yan sanayi ihracatının yüzde 22 gibi yüksek oranda artması, ihracattaki büyümede etkili oldu. Otomotivin toplam ihracattaki payı temmuzda yüzde 20 olarak gerçekleşti.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 14.4 artışla, 19 milyar 198 milyon dolara çıktı. Bu dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 7 artışla 7 milyar 622 milyon dolara ulaştı.
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Otomotiv ihracatına yan sanayi dopingi
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