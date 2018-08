Türkiye için Güney Afrika macerasını bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Mercedes-Benz'in Türkiye 'de en fazla satılan modeli C-Serisi kapsamlı bir şekilde yenilenerek, 252 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.İlk aşamada C 200 4MATIC Sedan, C 200 4MATIC Coupe, C 200 Cabriolet ile showroom'lardaki yerini aldı. Eylül itibarıyla ise C 180 Sedan ve C 200 d Sedan'ın teslimatları başlayacak.Mercedes-Benz, düne kadar Güney Afrika 'da ürettiği C-Serisi'ni Türkiye için Almanya'daki Bremen fabrikasında üretmeye başladı.Bunun nedeni ise Temmuz 2017'de Türkiye'nin Güney Afrika'dan ithal edilen düşük hacimli motorlu araçlar için yüzde 10 ek vergi getirmesi. Ek vergiden dolayı C-Serisi'nin maliyetleri yüzde 5 civarında artmıştı.Mercedes-Benz, yaklaşık 2 bin 500 euroyu bulan artışı tüketicilere yansıtmamıştı. Ancak, Mercedes- Benz Türkiye yöneticileri, ana merkezden üretimi Bremen'e kaydırmasını talep etmişti. Sonunda bu gerçekleşti. Mercedes-Benz, Türkiye'deki satışlarının 3'te 1'ini oluşturan C-Serisi'ninin düşük hacimli motorlu versiyonlarını Bremen'de üretmeye başladı.Sedan, Coupe ve Cabriolet gövde seçenekleri ile ithal edilen yeni C-Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Yeni C-Serisi'nde geliştirilen 1.5 lt turbo beslemeli benzinli motor, EQ Boost adındaki elektrik motor desteğine sahip.