Opel Insignia artık daha güçlü

Standart Insignia ailesinin en güçlü motoru olacak 200 beygirlik üniteyi sadece performanslı GSi versiyonunda bulunan 210 beygirlik dizel seçenek geçebilecek. Motor 1 TR'nin haberine göre ürettiği bu gücü 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile tekerlerine aktaracak olan makyajlı model, 0-100 km/s ivmelenmesini 7.7 saniyede tamamlayabilecek. Aynı ünite aracın 235 km/s azami hıza ulaşmasına yardımcı olacak.

Yeni filtreleme sistemleri sayesinde motorun çevre dostu olacağını belirten firma maksimum torkun 280 Nm olduğunu belirtiyor.

MOTORLA BİRLİKTE YENİ BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ DE VAR

Opel Insignia'nın motoruna yeni nesil bir bilgi eğlence sistemi de eşlik edecek. Daha şık ve tepkili olan bu sistem iki donanım seçeneği altında satılacak. Standart olan sistem "Multimedia" olarak tanımlanırken daha sofistike olanı "Multimedia Navi Pro" olarak belirtiliyor.

8 inçlik büyüklüğe ulaşabilen bu dokunmatik ekranlar yeni gösterge panelleri ile birlikte geliyor. Yüksek donanım seçeneklerinde HUD'da standart olarak sunuluyor.

Yeni motor seçeneği Insignia ailesinin tamamında kullanılabilir olacak. Ülkemizde satılan giriş seviyesi Insignia modelinin 165 beygir gücündeki 1.5 litrelik motoru ile 184.500 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim.