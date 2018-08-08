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Insignia artık daha güçlü

Insignia, makyajlanan tasarıma ek olarak 200 beygir güç üreten ve tork sağlayan 1,6 litrelik turboşarjlı güç ünitesine kavuştu.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:33
Opel Insignia artık daha güçlü

Standart Insignia ailesinin en güçlü u olacak 200 beygirlik üniteyi sadece performanslı GSi versiyonunda bulunan 210 beygirlik dizel seçenek geçebilecek. Motor 1 TR'nin haberine göre ürettiği bu gücü 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile tekerlerine aktaracak olan makyajlı model, 0-100 km/s ivmelenmesini 7.7 saniyede tamamlayabilecek. Aynı ünite aracın 235 km/s azami hıza ulaşmasına yardımcı olacak.

Yeni filtreleme sistemleri sayesinde motorun çevre dostu olacağını belirten firma maksimum torkun olduğunu belirtiyor.

MOTORLA BİRLİKTE YENİ BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ DE VAR

Insignia'nın motoruna yeni nesil bir bilgi sistemi de eşlik edecek. Daha şık ve tepkili olan bu sistem iki donanım seçeneği altında satılacak. Standart olan sistem "Multimedia" olarak tanımlanırken daha sofistike olanı "Multimedia Navi Pro" olarak belirtiliyor.

8 inçlik büyüklüğe ulaşabilen bu dokunmatik ekranlar yeni gösterge panelleri ile geliyor. Yüksek donanım seçeneklerinde HUD'da standart olarak sunuluyor.

Yeni motor seçeneği Insignia ailesinin tamamında kullanılabilir olacak. Ülkemizde satılan giriş seviyesi Insignia modelinin 165 ndeki 1.5 litrelik motoru ile 184.500 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim.

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Opel Insignia artık daha güçlü
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