Volkswagen Türkiye, o sosyal medya akımına karşı uyardı

D'li Instagram fenomeni Shiggy'nin ünlü rap yıldızı Drake'in "In My Feelings" şarkısı ile dans etmesiyle başlayan Kiki Challenge akımı, Instagram kullanıcılarının riskli şartlarda dans ederek, görüntülerini paylaşması ile çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, daha çok hareket eden araçlardan inerek dans ediyor ve bu durum da hem kendileri hem de yolda diğer sürücüler için tehlike riski yaratıyor.

Star'ın haberine göre markanın geçmiş yıllarda "Don't text and drive" ve "Don't drink and drive" gibi konularda sosyal medyada gerçekleştirdiği bilinçlendirme kampanyalarının bir benzeri olan kampanyada, VolkswagenTürkiye Instagram sayfasından, kişilere özel attığı postlarla insanların evlerine güvenle ulaşmaları için direksiyon başından ayrılmamalarını rica etti.Marka bu yol ile toplamda onbinlerce kullanıcıya ulaştı.

VOLKSWAGEN BİR ÜLKEDE DAHA DİZELDEN ÇIKIYOR

PORSCHE’DEN TESLA’YI KIZDIRACAK HAMLE!