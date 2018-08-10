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'ya para yatıran zengin oldu

CEO'su 'ın geçtiğimiz günlerde yatırımcıları şoke eden 'Tesla'yı dan çekmeyi düşünüyorum' açıklaması sonrası gözler şirket hisselerine çevrildi. Tesla'nın ilk halka açıldığı yıl olan 2010 yılında hisse alanlar, aradan geçen 8 yılda paralarını 22'ye katladı.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 16:08
Tesla'ya para yatıran zengin oldu

'ın geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ABD'de büyük tartışma yarattı. "'yı hisse başına 420 dolardan dan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." diyen Musk tartışmaları ateşlerken, şirketin hisseleri de bu açıklama sonrası 387 dolarla şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 61 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Hisseler kazançlarının bir kısımını geri verse de Çarşamba gününü 379 dolardan tamamladı. ise 61 milyar dolara çıktı.

Tesla ilk halka açıldığı 2010 yılında ise sadece 17 dolardı. Aradan geçen dönemde Model 3 ve Model X gibi çok önemli modelleri piyasaya süren şirket, her ne kadar son zamanlarda talebi karşılayamama haberleri ile gündemde olsa da hisselerdeki değer artışı muazzam boyuta ulaştı.

Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

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Tesla'ya para yatıran zengin oldu
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