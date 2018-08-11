Ferrari yeni aracının tanıtım tarihi açıklandı! Pek ipucu içermeyen görsel paylaştı

Ferrari, 17 Eylül'de yeni bir model tanıtacağını duyurdu. Açıklama yalnızca araç sahiplerine ayrılan özel bir web sitesinde paylaşıldı. Motor 1 TR'nin haberine göre aracın kod adı F176.

Firma tarafından paylaşılan teaser görselinden de bir şey anlaşılmadığı için şu noktada tahmin yürütmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Yeni modelin belli belirsiz silueti, otomobilin çok küçük bir cama sahip olduğunu düşündürüyor. Ayrıca bu özel Ferrari'nin 812 Superfast'i temel aldığı ve isminin 812 Monza olacağı söyleniyor.

MOTORDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Otomobilin, 812 Superfast'in motorunun üzerine herhangi bir güncelleme yapıp yapmayacağı bilinmiyor. 812 Superfast, 788 beygir güç ve 718 Nm tork üreten 6.5 litrelik atmosferik bir V12 motora sahip. Aracın standart versiyonu 0-100 km/h hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlarken maksimum 340 km/s hıza kadar çıkıyor.

Ferrari'nin yeni modeli hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşabilmek için 17 Eylül'de yapılacak tanıtıma kadar sabretmemiz gerekiyor.