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2019 'lara sürpriz özellik!

son zamanlardaki çıkışını sürpriz bir hamleyle süslüyor. Firma 2019 model araçlarında o özelliğe de yer veriyor...

Giriş Tarihi: 14.8.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 19:42
2019 Honda'lara sürpriz özellik!

Kendini günden güne yenileyen , yine geleceğe dönük bir hamle yapıyor; Sensing adlı sürücü asistanı 2019 model Honda Civiclere ekleniyor!

İlk olarak 2014'de eklenen Sensing, bir dönem yalnızca Honda'nın lüks araçları içerisinde kalmıştı. Ancak proje geleceğe dönük bir hal aldı ve 2022 yılında tüm Honda araçlara, 2025'de ise sürücüsüz araçlara getirilme kararı alındı. 2019 Handa Civic Sedan ve Coupe modelleri sistemle beraber gelecek.

Hürriyet'e göre yeni çıkacak araçlar Civic Sedan ve Coupe, Civic araçların 10. jenerasyonu olacak. Sensing, otomatik fren sistemi, çarpışma uyarısı ve seyir kontrolü gibi güvenliği ön planda tutan yenilikleri de içerisinde barındırıyor.

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2019 Honda'lara sürpriz özellik!
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