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'de 20 bin 'ye trafiğe çıkma yasağı

'de Ulaştırma Bakanlığı, ülkede geri çağrılan yaklaşık 20 bin marka aracın kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 16:50
Güney Kore'de 20 bin BMW'ye trafiğe çıkma yasağı

Bu yıl motor arızalarından kaynaklı 40 aracın yanması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

"ARAÇLAR EN KISA SÜREDE KONTROLDEN GEÇİRİLMELİ"

Bakanlık, geri çağrılan araçların en kısa sürede kontrolden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yarın başlanacak uygulama ile araçlarını kontrole götürmeyenlerin olası yangınlardan sorumlu tutulacağı ve yasağa uymayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı bildirildi.

BMW ise 'deki araçlarda yaşanan problemin diğer ülkelerde yaşanmadığını ve sorunun üzerinde çalışıldığını açıkladı.

BMW, Güney Kore'de geçen yıl 42 modelde yaklaşık 106 bin aracı geri çağırmıştı.

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Güney Kore'de 20 bin BMW'ye trafiğe çıkma yasağı
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