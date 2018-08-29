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oluyor

, oluyor. Şirket, tarihinde veya buna yakın bir tarihte izahname yayınlayacağını açıkladı. sında planlanan halka arz büyüklüğünün 6,45 milyar dolar olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 15:05
Aston Martin halka arz oluyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi , oluyor. Şirket, tarihinde veya buna yakın bir tarihte izahname yayınlayacağını açıkladı.

sında planlanan halka arz büyüklüğünün 6,45 milyar dolar olması bekleniyor. Aston Martin, bu halka arzla birlikte Jaguar, Bentley ve Rolls-Royce gibi ikonik markaların yabancılara satılmasının ardından, uzun yıllardır Londra'da işlem görecek olan ilk İngiliz merkezli otomobil üreticisi olacak.

GEÇEN SENE 5000 ÜZERİNDE OTOMOBİL SATTI

Aston Martin, 2017'de 5 bin 117 adet otomobil sattı ve 1 milyar dolar ciro ile 244 milyon dolar net kâr etti.

Şirket, 2021'den itibaren Aston Martin Lagonda markası altında elektrikli otomobiller üretmeyi amaçlıyor. (Milliyet)

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Aston Martin halka arz oluyor
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