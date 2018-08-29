İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, halka arz oluyor. Şirket, 20 Eylül tarihinde veya buna yakın bir tarihte izahname yayınlayacağını açıkladı.



Londra borsasında planlanan halka arz büyüklüğünün 6,45 milyar dolar olması bekleniyor. Aston Martin, bu halka arzla birlikte Jaguar, Bentley ve Rolls-Royce gibi ikonik markaların yabancılara satılmasının ardından, uzun yıllardır Londra'da işlem görecek olan ilk İngiliz merkezli otomobil üreticisi olacak.

GEÇEN SENE 5000 ÜZERİNDE OTOMOBİL SATTI



Aston Martin, 2017'de 5 bin 117 adet otomobil sattı ve 1 milyar dolar ciro ile 244 milyon dolar net kâr etti.



Şirket, 2021'den itibaren Aston Martin Lagonda markası altında elektrikli otomobiller üretmeyi amaçlıyor. (Milliyet)