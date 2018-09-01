Volkswagen ve Audi'ye büyük şok!

Wolkswagen ve Audi, birden fazla modelinde yaşanabilecek fren kaliperi cıvatasındaki gevşemenin araç durma mesafesini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 10.206 adet aracını geri çağıracağını duyurdu.

Araç durma mesafesini etkileyebilecek bu durumun, araç kontrolü kaybına yol açabileceğini açıklayan şirket, şuana kadar herhangi bir kaza veya yaralanmanın yaşanmadığını da söyledi.

ETKİLENEN MODELLER

2018 VW Atlas SUV modellerinin hepsi, Passat sedan, Beetle hatchback, Beetle convertible, Golf hatchback, VW Golf SportWagen, Golf station wagon, Volkswagen Golf GTI hatchback ve 2018 Audi Q5. Bunlara ek olarak 2017 – 2018 yılları arasında aynı sorundan dolayı tamir edilen VW Passat sedan modellerinin tamamı.