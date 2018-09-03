Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Ford'un o modelleri artık olmayacak! Üretimden kaldırılıyorlar

'un o modelleri artık olmayacak! Üretimden kaldırılıyorlar

, Avrupa operasyonunda girişmeye hazırlandığı ve yaklaşık 11 milyar dolara mâl olacak yeniden yapılanma planı kapsamında kar marjı daha yüksek olan modellerine odaklanarak 3 modeli üretimden kaldıracak. Ford Mondeo, Ford Galaxy ve Ford S-Max üretimden kaldırılacak modeller arasında gösteriliyor

Giriş Tarihi: 3.9.2018 10:29
Ford'un o modelleri artık olmayacak! Üretimden kaldırılıyorlar

Şirketin bu kapsamda kârlılığı daha yüksek olan modellerine odaklanacağı, Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin üretimine ise son vereceği belirtiliyor. Bayilik sayısının azaltılacağı da gelen haberler arasında.

CEO'su Jim Hackett, temmuz ayında yaptığı açıklamada yeniden yapılanma bütçesinin sadece Avrupa için 11 milyar dolar civarında olduğunu belirtmişti.

75 MİLYON DOLAR ZARAR ETMİŞTİ

Ford, nisan ve haziran ayları arasında Avrupa operasyonunda 75 milyon dolara yakın zarar etmişti. Uzmanlar, nedeniyle otomotiv devinin daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından tarafından hazırlanan bir raporda Ford'un yaklaşık 200 bin kişi olan iş gücünün yüzde 12'sinden feragat etmesi gerektiğini belirtilmişti. İşten çıkarmaların Avrupa ağırlıklı olabileceği vurgulanıyor.

İngiliz gazetesi, dahili yeniden yapılanmanın aylar sürebileceği ve Avrupa operasyonunun rakip bir firmayla ortak girişimle sonuçlanabileceği iddia edildi. (Habertürk)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ford'un o modelleri artık olmayacak! Üretimden kaldırılıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN