Ford'un o modelleri artık olmayacak! Üretimden kaldırılıyorlar

Şirketin bu kapsamda kârlılığı daha yüksek olan SUV modellerine odaklanacağı, Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin üretimine ise son vereceği belirtiliyor. Bayilik sayısının azaltılacağı da gelen haberler arasında.

Ford CEO'su Jim Hackett, temmuz ayında yaptığı açıklamada yeniden yapılanma bütçesinin sadece Avrupa için 11 milyar dolar civarında olduğunu belirtmişti.

75 MİLYON DOLAR ZARAR ETMİŞTİ

Ford, nisan ve haziran ayları arasında Avrupa operasyonunda 75 milyon dolara yakın zarar etmişti. Uzmanlar, Brexit nedeniyle otomotiv devinin daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley tarafından hazırlanan bir raporda Ford'un yaklaşık 200 bin kişi olan iş gücünün yüzde 12'sinden feragat etmesi gerektiğini belirtilmişti. İşten çıkarmaların Avrupa ağırlıklı olabileceği vurgulanıyor.

İngiliz The Times gazetesi, dahili yeniden yapılanmanın aylar sürebileceği ve Avrupa operasyonunun rakip bir firmayla ortak girişimle sonuçlanabileceği iddia edildi. (Habertürk)