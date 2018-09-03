Lamborghini'nin hibrit canavarı hakkındaki yeni detaylar!

Aventador'un halefi olarak hizmet etmesi beklenen yeni model, Lamborghini tarihindeki hibrit güç ünitesine sahip ilk üretim aracı olacak. Firma, 2014 Paris Otomobil Fuarı'nda da Asterion adlı 910 beygir güçlük bir hibrit tanıtmıştı ancak araç yalnızca bir konsept olarak kalmıştı.

Motor 1 TR'nin haberine göre yeni Lamborghini modeli, Asterion'un gücüne yetişemeyecek. İddiaya göre otomobilin hibrit ünitesi 838 beygir güçlük bir çıkışa sahip olacak. Atmosferik V12 motor 789 bg sunarken, hibrit ünite de 49 bg'den sorumlu olacak. Bu arada şunu da hemen belirtelim ki bu yeni bilgiler, New York'ta modelin özel tanıtımına katılanlar tarafından paylaşıldı.

63 ADET ÜRETİLECEK

İddialara göre, tasarımını daha önce gördüğümüz Terzo Millennio konseptinden alacak otomobilin yalnızca 63 örneği üretilecek. Peki neden tam olarak 63 adet? Bunun nedeni, tıpkı kısa süre önce tanıtılan Aventador SVJ 63'te olduğu gibi, firmanın 1963'teki kuruluş tarihine atıfta bulunmak.

Otomobil, özel tanıtımda 200 potansiyel alıcıya gösterildi. Buradan gelen bilgiye göre araç için vergiler hariç istenen fiyat tam 2.5 milyon dolar. Yeni Lamborghini modelinin üretiminin yıl sonuna kadar başlaması ve teslimatlara da 2019'un ikinci yarısından itibaren start verilmesi bekleniyor.