Mercedes-Benz B Serisi yenileniyor! 3. jenerasyona geçiş yapıyor

Mercedes-Benz'in 5 koltuklu MPV modeli B Serisi, yeni nesline geçmeye hazırlanıyor. Casus görüntüleri sızdırılan 3. nesil B Serisi, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Yenilenen A Serisi, CLA, CLA Shooting Brake, GLA ve GLB ile birlikte firmanın kompakt modelleri arasında yerini alacak otomobilin 2019 sonunda satışa sunulacağı açıklandı.

BMW 2 SERİSİ ACTIVE TOURER İLE REKABET EDECEK

W247 kasa koduyla üretilecek yeni Mercedes-Benz B Serisi, firmanın güncel tasarım dilini kullanıyor. BMW 2 Serisi Active Tourer ile rekabet edecek kompakt MPV, ön kısmında yeni A Serisi'nde de kullanılan predatör yüzünü taşıyacak. Arka kısım ise önceki nesline göre daha sivri hatlara sahip.

Autocar TR'nin haberine göre Mercedes Benz'in kompakt otomobillerinde kullanılan MFA (Modular Front Architecture) platformu üzerinde temellendirilecek aracın, "eskisine göre geliştirilmiş bir sürüşe ve rafinelik seviyesine sahip olduğu" belirtildi. Uzun şasili bir versiyona da sahip olacak otomobil, bu versiyonunda 7 koltukla satın alınabilecek.

4 silindirli benzinli ve dizel seçeneklerle satın alınabilecek yeni Mercedes-Benz B Serisi, ileriki zamanlarda plug-in hibrit seçeneği de sunacak. Benzinli ünitelerin giriş seçeneğinde yeni A Serisi'nde de kullanılan 1.33 litre hacimli ve 163 bg güç üreten B200 yer alırken; daha fazla güç isteyenler için ise 2.0 litre hacme sahip, 225 bg güç üreten B250 gösterilecek. Tek dizel seçenek olacak B180d ise 116 bg güç üreten 1.5 litrelik üniteyi kullanacak. İleriki dönemdeyse B160, B220, B200d ve B220d modelleri satışa sunulacak. Farklı kombinasyonlarla 6 ileri veya 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği sunacak yeni Mercedes-Benz B Serisi, B220 ve B250 versiyonlarında "4Matic" 4 tekerlekten çekiş sistemiyle satın alınabilecek.

Plug-in hibrit B250e'nin ise 1.33 litrelik benzinli üniteye ek olarak 90 bg güç üreten bir elektrikli motor kullanacağı açıklandı.