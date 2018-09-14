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'den şok karar! Artık üretmeyecek

, Türkiye'de halk arasında 'tosbağa' olarak adlandırılan, 'Beetle' modelinin üretimini sonlandırma kararı aldı.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 01:44
Volkswagen'den şok karar! Artık üretmeyecek

Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi.

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

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Volkswagen'den şok karar! Artık üretmeyecek
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