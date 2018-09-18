Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Otomatik vitesli aracı olanlar dikkat! Eğer bunu yaparsanız...

vitesli aracı olanlar dikkat! Eğer bunu yaparsanız...

, lere göre kullanımı daha kolay ancak otomatik arabalarda öyle bir durum var ki dikkat edilmezse kullanıcıya büyük faturalar çıkarabilir. İşte otomatik arabayla ilgili dikkat etmeniz gereken kritik nokta.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 11:55
Otomatik vitesli aracı olanlar dikkat! Eğer bunu yaparsanız...

Öyle bir durum var ki birçok vites kullanıcısı yaptığı bir hatadan dolayı lere dünyanın parasını veriyor.

İşte otomotiv vites larda yapılmaması gereken ve önemle dikkat edilmesi gereken konu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomatik vitesli aracı olanlar dikkat! Eğer bunu yaparsanız...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN