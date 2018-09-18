Otomatik vitesli aracı olanlar dikkat! Eğer bunu yaparsanız...
Otomatikaraba, manuel viteslere göre kullanımı daha kolay ancak otomatik arabalarda öyle bir durum var ki dikkat edilmezse kullanıcıya büyük faturalar çıkarabilir. İşte otomatik arabayla ilgili dikkat etmeniz gereken kritik nokta.
Giriş Tarihi: 18.9.2018 11:44Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 11:55
Öyle bir durum var ki birçok otomatik vites araba kullanıcısı yaptığı bir hatadan dolayı servislere dünyanın parasını veriyor.
İşte otomotiv vites araçlarda yapılmaması gereken ve önemle dikkat edilmesi gereken konu.