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Çinli üreticisi 72 bin aracı geri çağırıyor

Çinli üreticisi 'un, 72 bin 561 aracı, kontak kilidindeki bir kusurdan dolayı geri çağırdığı bildirildi.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 17:30
Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng Motor 72 bin aracı geri çağırıyor

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, 'un 72 bin 561 aracı kontak kilidindeki bir kusurdan dolayı geri çağırdığı belirtildi.

12 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Geri çağırma işleminin geçen yıl kasım ve mart ayları arasında üretilen Livina, Sylphy, New Lannia ve Qichen modellerini kapsadığı ve 12 Ekim'den itibaren başlayacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu kusurun güvenlik tehlikesi oluşturabileceği kaydedildi.

Dongfeng Motor'un kusurlu parçaların değişimlerini ücretsiz yapacağı kaydedildi.

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Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng Motor 72 bin aracı geri çağırıyor
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