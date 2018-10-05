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2.4 milyon aracını geri çağırıyor

Japon otomobil devi motorun durmasına neden olan bir arıza nedeniyle dünya genelinde 2,4 milyon hibrit aracını geri çağırıyor.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:22
Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor

Dünyanın en büyük otomobil şirketleri içerisinde yer alan Japon otomobil devi yaptığı açıklamada, ve dünya genelinde 2,4 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu.

SEBEBİ NEDİR?

Açıklamada çağırmaya gerekçe olarak motorun durmasına neden olan bir arıza gösterildi. Ekim 2008 ve Kasım 2014 arası üretilmiş otomobilleri kapsayan karardan, Japonya'da 1,25 milyon, 'da 830 bin, Avrupa'da ise 290 bin araç etkileniyor.

Arızadan , , Okyanusya ve diğer bölgelerde satılan araçların da etkilendiği belirtiliyor. Japon otomobil devi arıza nedeniyle kendilerine bildirilmiş bir kaza olmadığını da kaydetti.

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Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor
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