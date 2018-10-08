Dünyada 8 ayda 44 milyon oto satıldı

Dünya otomobil pazarı
büyümeye
devam ediyor. Hindistan
ve Çin
gibi talebin
arttığı ülkeler
sayesinde global
otomobil satışları
her geçen yıl
artıyor.
VDA'nın verilerine göre, Avrupa
, Rusya
, Çin, ABD
,
Japon, Brezilya
, Hindistan'ın
bulunduğu dünyadaki
yedi büyük pazarındaki
otomobil satışları 2018'in
Ocak-Ağustos
döneminde 45
milyon 777 bin
adede yükseldi.
Satışları yüzde 3.2
artan Çin, 14 milyon
890 bin adetle
dünyanın en
büyük otomobil
pazarı oldu. Çin'i
satışları yüzde 11 milyon
410 bin adetle ABD (hafif
ticari araçlar dahil), 11 milyon
182 bin adetle Avrupa
ülkeleri izledi. 2017'de global
otomobil satışları 70 milyon
849 bin adet olmuştu.