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Dünyada 8 ayda 44 milyon oto satıldı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Dünyada 8 ayda 44 milyon oto satıldı
Dünya büyümeye devam ediyor. ve gibi talebin arttığı ülkeler sayesinde global otomobil satışları her geçen yıl artıyor. VDA'nın verilerine göre, , , Çin, , Japon, , Hindistan'ın bulunduğu dünyadaki yedi büyük pazarındaki otomobil satışları 2018'in Ocak-Ağustos döneminde 45 milyon 777 bin adede yükseldi. Satışları yüzde 3.2 artan Çin, 14 milyon 890 bin adetle dünyanın en büyük otomobil pazarı oldu. Çin'i satışları yüzde 11 milyon 410 bin adetle ABD (hafif ticari araçlar dahil), 11 milyon 182 bin adetle Avrupa ülkeleri izledi. 2017'de global otomobil satışları 70 milyon 849 bin adet olmuştu.
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Dünyada 8 ayda 44 milyon oto satıldı
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