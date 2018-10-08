Hibritte rekabet tavan yapacak

Türkiye
'de hibrit
teknolojisini sevdi. İki yıldır artan talep 2018'de de devam etti. 2018 Ocak-Eylül döneminde 3 bin 148 adet hibrit otomobil satıldı. Pazarın daha da büyümesi için Türkiye'de satılan hibrit model sayısının artması ve uygulanan teşvik kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Türkiye'de bugün itibariyle BMW, Hyundai, Kia, Lexus ve Toyota olmak üzere dört markanın hibrit modelleri satılıyor. Ancak, pazardaki hibrit model sayısının gelecek iki yıl içinde en az ikiye katlanması bekleniyor. Toyota, Paris Otomobil Fuarı
'nda sergilediği hibrit Corolla hatchback, Corolla Touring Sports, Camry ve RAV4 modellerini 2019'dan itibaren sırasıyla Türkiye'de satışa sunacak. Türkiye'de C-HR, Yaris ve Auris hibrit modellerini satan markanın, hibrit ürün gamı genişleyecek. Renault, Clio ilk sırada olmak üzere Megane, Kadjar'ın hibrit versiyonlarını 2020'de yollara çıkarmayı planlıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda yeni şarj edilebilir hibrit motorlarını tanıtan Peugeot, yeni Peugeot 508 ve 3008 modellerinin hibrit versiyonlarını Avrupa'da 2019 sonbaharında satışa sunacak. Ancak, Türkiye'ye gelmesi 2025'i bulacak. Lexus, Türkiye'de sadece hibrit modellerini satma kararı aldı. Lexus, Paris'te Avrupa prömiyerini yaptığı lüks sedanı ES300'un hibrit versiyonunu 2018 Aralık ayında satışa sunacak. Markanın coupe modeli LC500 Hibrit ise 2019 Nisan'ında gelecek. Böylece yeni modellerle Lexus'un Türkiye'deki ürün gamı sekize yükselecek.